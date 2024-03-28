Міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу відповів на кілька важливих питань щодо зміни тарифів.

Після останньої російської атаки на енергетичні об'єкти у багатьох українців виникло питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію в країні. Проте зараз уряд не розглядає можливості перегляду цих тарифів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш зауважив, що остаточного рішення ще не прийнято.

"Ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі — подивимося", — заявив міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що на даний момент не існує планів щодо зміни умов спеціальних зобов'язань для компенсації тарифів (ПСО), а також щодо тарифів на електроенергію, що стосуються населення.

"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт електроенергії," — наголосив він.

Міністр також зазначив, що зараз триває моніторинг і аналіз шкоди, завданої російськими атаками на енергетичну систему, після якого буде можливо оцінити фінансові наслідки і визначити конкретні цифри та терміни. Лише після цього стане ясно, чи буде потрібне підвищення тарифів на електроенергію.

Галущенко зауважив, що збільшення тарифів для громадян з червня минулого року до 2,64 грн за кіловат-годину сприяло відновленню енергетичної галузі. Наступне підвищення, якщо воно буде, теж допоможе покрити розходи на ремонт.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.