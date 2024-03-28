Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга ответил на несколько важных вопросов изменения тарифов.

После последней российской атаки на энергетические объекты у многих украинцев возник вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию в стране. Однако сейчас правительство не рассматривает возможность пересмотра этих тарифов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга после встречи с вице-премьером, министром энергетики Швеции Эббой Буш отметил, что окончательное решение еще не принято.

"Мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше посмотрим", — заявил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что на данный момент не существует планов по изменению условий специальных обязательств по компенсации тарифов (ПСО), а также по тарифам на электроэнергию, касающимся населения.

"Каждый удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Это абсолютно логично. Но сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте электроэнергии", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что сейчас идет мониторинг и анализ ущерба, нанесенного российскими атаками на энергетическую систему, после которого будет возможно оценить финансовые последствия и определить конкретные цифры и сроки. Только после этого станет ясно, потребуется ли повышение тарифов на электроэнергию.

Галущенко отметил, что увеличение тарифов для граждан с июня прошлого года до 2,64 грн за киловатт-час способствовало восстановлению энергетической отрасли. Следующее повышение, если оно будет, тоже поможет покрыть расходы по ремонту.

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