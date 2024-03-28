Коли справа доходить до використання програм на телефоні, легко захопитися годинами прокручування та перегортання — особливо це стосується дітей та підлітків.

Батьки також повинні уважно стежити за тим, що діти роблять у телефоні .

Без обмежень на телефоні ваші діти можуть отримати доступ до неприйнятного контенту в Інтернеті, наприклад, до ненормативної лексики, жорстоких комп'ютерних ігор або фільмів для дорослих.

Нижче ми розглянемо найпростіші способи, щоб заблокувати програми на iPhone.

Перший метод – екранний час Apple. Ви знайдете вбудований батьківський контроль на кожному iPhone, iPad та Mac.

Apple Screen Time дозволяє отримати доступ до звітів у реальному часі, що показує, скільки часу ви провели на своєму iOS.

Ви можете встановити обмеження для своїх дітей (або для себе) для широкого спектру програм на телефоні, веб-сайтів та категорій iPhone.

Другий метод – блокування додатків. Якщо ви або ваші діти проводите занадто багато часу в соціальних мережах, вам може допомогти простий блокувальник програм.

За допомогою AppBlock можна заблокувати певні програми на телефоні та встановити суворі розклади.

Хоча воно і не таке всеосяжне, як такі платформи, як Aura, ця програма дає вам більше контролю над залежністю від телефону, щоб прокручування не заважало навчанню, сну чи сімейним подіям.

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