Когда дело доходит до использования приложений на телефоне, легко увлечься часами прокрутки и перелистывания — особенно это касается детей и подростков.

Родители также должны внимательно следить за тем, что дети делают в телефоне.

Без ограничений на телефоне ваши дети могут получить доступ к неприемлемому контенту в Интернете, например к ненормативной лексике, жестоким компьютерным играм или фильмам для взрослых.

Ниже мы рассмотрим самые простые способы, чтобы заблокировать приложения на телефоне iPhone.

Первый метод - экранное время Apple. Вы найдете встроенный родительский контроль на каждом iPhone, iPad и Mac.

Apple Screen Time позволяет вам получить доступ к отчетам в реальном времени, показывающим, сколько времени вы провели на своем устройстве iOS.

Вы можете установить ограничения для своих детей (или для себя) для широкого спектра приложений на телефоне, веб-сайтов и категорий iPhone.

Второй метод - блокировка приложений. Если вы или ваши дети проводите слишком много времени в социальных сетях, вам может помочь простой блокировщик приложений.

С помощью AppBlock вы можете заблокировать определенные приложения на телефоне и установить строгие расписания.

Хотя оно и не такое всеобъемлющее, как такие платформы, как Aura, это приложение дает вам больше контроля над зависимостью от телефона, чтобы прокрутка не мешала учебе, сну или семейным событиям.

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