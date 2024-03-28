Родители также должны внимательно следить за тем, что дети делают в телефоне.
Без ограничений на телефоне ваши дети могут получить доступ к неприемлемому контенту в Интернете, например к ненормативной лексике, жестоким компьютерным играм или фильмам для взрослых.
Ниже мы рассмотрим самые простые способы, чтобы заблокировать приложения на телефоне iPhone.
Первый метод - экранное время Apple. Вы найдете встроенный родительский контроль на каждом iPhone, iPad и Mac.
Apple Screen Time позволяет вам получить доступ к отчетам в реальном времени, показывающим, сколько времени вы провели на своем устройстве iOS.
Вы можете установить ограничения для своих детей (или для себя) для широкого спектра приложений на телефоне, веб-сайтов и категорий iPhone.
Второй метод - блокировка приложений. Если вы или ваши дети проводите слишком много времени в социальных сетях, вам может помочь простой блокировщик приложений.
С помощью AppBlock вы можете заблокировать определенные приложения на телефоне и установить строгие расписания.
Хотя оно и не такое всеобъемлющее, как такие платформы, как Aura, это приложение дает вам больше контроля над зависимостью от телефона, чтобы прокрутка не мешала учебе, сну или семейным событиям.
Последние новости Украины:
Как быстро очистить смартфон от вирусов.
Как правильно задавать вопросы в чате GPT: полезные лайфхаки.