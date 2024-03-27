Ось що робити, якщо ваш телефон вкрадений, щоб захистити свої дані та багато іншого від шахраїв.

Вартість втрати або крадіжки телефону може перевищувати вартість заміни пристрою.

Щодня ви додаєте на свій телефон все більше особистої інформації - від логінів та паролів банківських додатків до конфіденційних даних, інформації та фотографій.

Шахраї знають, що у вашому телефоні є все необхідне, щоб вкрасти вашу особистість, спустошити ваші банківські рахунки чи щось ще гірше.

Що робити, якщо телефон вкрали?

Спочатку заблокуйте телефон віддалено. Змініть свої основні паролі та увімкніть 2FA. Повідомте про крадіжку свого провайдера. Скасуйте всі кредитні картки, які були прив'язані до Apple або Google Pay.

Якщо вкрали телефон – попереджайте друзів та родичів. Подайте заяву до поліції. Віддалено стерти дані вашого телефону.

Заблокуйте або заморозьте кредитний файл. Зв'яжіться зі своєю страховою компанією за телефоном. Видаліть викрадений телефон зі свого облікового запису.

Якщо у вас вкрали телефон, розгляньте можливість підписки на послуги захисту від крадіжки особистих даних.

Якщо ви не можете знайти свій телефон за допомогою функції "Знайти мій" або впевнені, що він був викрадений, не намагайтеся повернути його.

Натомість виконайте дії, щоб захистити свою особисту інформацію на вкраденому телефоні та не дати шахраям спустошити ваш банківський рахунок.

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