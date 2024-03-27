Вот что делать, если ваш телефон украден, чтобы защитить свои данные и многое другое от мошенников.

Стоимость потери или кражи вашего телефона может превышать стоимость замены устройства.

Каждый день вы добавляете на свой телефон все больше личной информации — от логинов и паролей банковских приложений до конфиденциальных данных, информации и фотографий.

Мошенники знают, что в вашем телефоне есть все необходимое, чтобы украсть вашу личность , опустошить ваши банковские счета или что-то еще хуже.

Что делать, если ваш телефон украли?

Для начала заблокируйте телефон удаленно. Измените свои основные пароли и включите 2FA. Сообщите о краже своему провайдеру. Отмените все кредитные карты, которые были привязаны к Apple или Google Pay.

Если украли телефон - предупреждайте друзей и родственников. Подайте заявление в полицию. Удаленно стереть данные вашего телефона.

Заблокируйте или заморозьте свой кредитный файл. Свяжитесь со своей страховой компанией по телефону. Удалите украденный телефон из своей учетной записи.

Если у вас украли телефон, рассмотрите возможность подписки на услуги по защите от кражи личных данных.

Если вы не можете найти свой телефон с помощью функции «Найти мой» или уверены, что он был украден, не пытайтесь вернуть его.

Вместо этого выполните действия, чтобы защитить свою личную информацию на украденном телефоне и не дать мошенникам опустошить ваш банковский счет.

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