Якщо Ви бажаєте підтримувати зв'язок із друзями та сім'єю за допомогою телефонних дзвінків та текстових повідомлень, вам потрібно знати про ці рекомендації.

Багато переваг звичайного телефону можна відтворити, використовуючи свій просунутий, але повільний смартфон.

Якщо ви хочете скоротити доступ до Інтернету, зосередити свою соціальну взаємодію на дзвінках та текстових повідомленнях або зменшити залежність від телефонів, ви можете зробити кроки, щоб покращити свої відносини з існуючим iPhone або Android та прискорити їхню роботу.

Отже, як прискорити роботу свого смартфона.

Насамперед почніть з нуля зі скиданням налаштувань телефону. Вам не обов'язково прати весь телефон, щоб він оновився та прискорився, але це допомагає. Скидання заводських налаштувань дає вам можливість працювати з чистого аркуша, звільняючи вас від занепокоєння про всі програми та налаштування, які ви накопичили за роки.

Якщо ви все ж таки підете шляхом скидання, не відновлюйте дані з попередньої резервної копії, оскільки це в першу чергу суперечить меті скидання. Переконайтеся, що важливі дані збережені в іншому місці або прив'язані до хмарних сервісів.

Щоб прискорити роботу телефону, очистіть якомога більше програм. Будьте безжалісними при видаленні програм зі свого пристрою. Не бійтеся використовувати стандартні програми, щоб прискорити роботу телефону. Якщо вам не потрібно перевіряти електронну пошту на телефоні, викиньте її.

Якщо ви можете зробити це у браузері, вам не знадобиться програма на телефоні.

Аналогічно, не завантажуйте програми , якщо натомість ви можете використовувати браузер. Веб-програми зазвичай гірше, ніж їх аналоги для мобільних додатків, і це добре для нас, чим гірше враження, тим менша ймовірність, що ви будете використовувати їх, коли вам це не потрібно. Це також впливає на швидкість роботи телефону.

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