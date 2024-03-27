Если Вы хотите поддерживать связь с друзьями и семьей с помощью телефонных звонков и текстовых сообщений, вам нужно знать об этих рекомендациях.

Многие преимущества обычного телефона можно воспроизвести, используя свой продвинутый, но медленный смартфон.

Если вы хотите сократить доступ к Интернету, сосредоточить свое социальное взаимодействие на звонках и текстовых сообщениях или уменьшить зависимость от телефонов, вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить свои отношения с существующим iPhone или Android и ускорить их работу.

Итак, как же ускорить работу своего смартфона.

Первым делом начните с нуля со сбросом настроек телефона. Вам не обязательно стирать весь телефон, чтобы он обновился и ускорился, но это помогает. Сброс к заводским настройкам дает вам возможность работать с чистого листа, освобождая вас от беспокойства обо всех приложениях и настройках, которые вы накопили за годы.

Если вы все же пойдете по пути сброса, не восстанавливайте данные из предыдущей резервной копии, так как это в первую очередь противоречит цели сброса. Убедитесь, что ваши важные данные сохранены в другом месте или привязаны к облачным сервисам.

Очистите как можно больше приложений, чтобы ускорить работу телефона. Будьте безжалостны при удалении приложений со своего устройства. Не бойтесь использовать стандартные приложения для того, чтобы ускорить работу телефона. Если вам не нужно проверять электронную почту на телефоне, выбросьте ее.

Если вы можете сделать это в браузере, вам не понадобится приложение на телефоне.

Аналогично, не загружайте приложения, если вместо этого вы можете использовать браузер. Веб-приложения обычно хуже, чем их аналоги для мобильных приложений, и это хорошо для нас, чем хуже впечатления, тем меньше вероятность, что вы будете использовать их, когда вам это не нужно. Это также влияет на скорость работы вашего телефона.

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