Переконайтеся, що протягом дня інші дерева або споруди не створюватимуть тіні на абрикос, не рекомендується посадка в низинах.

Для посадки абрикосу навесні, коли денна температура не опускається нижче 5 °C, ґрунт повинен прогрітися до 15 °C, а повітря – до 15–17 °C. Рекомендується посадити деревце на початок появи нирок з його гілках.

При виборі саджанця віддавайте перевагу районованим сортам, які адаптовані до кліматичних умов вашого регіону. Переконайтеся, що деревце чітко видно місце щеплення і основний стовбур росте з невеликого пенька. Висота саджанця має бути 1-1,5 м.

Саджанці бувають із закритою або відкритою кореневою системою. Саджанці із закритою кореневою системою краще приживаються, тому що коріння не ушкоджується при пересадці. При покупці саджанця з відкритою кореневою системою зверніть увагу на коріння: вони повинні бути потужними, добре розвиненими, без сухих відростків.

Виберіть сонячне місце, захищене від вітру. Переконайтеся, що протягом дня інші дерева або споруди не створюватимуть тінь на абрикос. Не рекомендується посадка в низинах чи ділянках, де у грунті застоюється волога.

Для посадки зробіть яму розміром близько 50-70 см завширшки та глибини. Для саджанців із закритою кореневою системою яма має бути вдвічі більшою за обсяг. Заповніть яму компостом або гноєм, що перепрів, наполовину, додайте 400 г нітроамофоски або 200 г суперфосфату, потім вилийте 10-12 л води.

Помістіть саджанець на горбок у ямі і розправте коріння. Засипте деревце ґрунтом так, щоб місце щеплення знаходилося на 3–5 см вище за поверхню землі. Якщо ви посадили абрикос поблизу стіни або паркану, опору встановіть відразу після посадки. Якщо опора не потрібна, ви можете пропустити цей крок. Мотузкою підв'яжіть абрикос до кілочка.

Абрикос почне активно плодоносити приблизно через 4 роки після посадки. Однак для стимулювання зростання бічних пагонів відразу після посадки укоротіть стовбур саджанця. Відріжте верхівку ствола на висоті 0,8-1 м від землі, відступивши від найближчої бруньки близько 0,5 см. Ця процедура допоможе формуванню міцного каркасу дерева.

Пам'ятайте, що абрикос потребує достатньої кількості вологи, особливо у період дозрівання плодів. Регулярно поливайте рослину, особливо під час посухи.

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