У жасмину маленькі квітки зірчастої форми з солодким та характерним ароматом.

Деякі з сортів жасмину ніжні і підходять тільки для вирощування в зимовому саду або теплиці, але витриваліші сорти ідеально підходять для озеленення стіни або огорожі.

Посадіть жасмин у сонячному, теплому та захищеному місці, бажано поряд із зоною відпочинку, щоб насолодитися ароматом квітів.

Як виростити жасмин?

Вирощуйте жасмин у вологому, але добре дренованому грунті, на яскравому сонці, на міцній опорі, наприклад, на решітці або дроті. Влітку підгодовуйте щотижня добривами з високим вмістом калію, а восени мульчуйте добре гноєм або листовим перегною, що добре перепрів. Обрізайте після цвітіння.

Де виростити жасмин?

Для досягнення найкращих результатів вирощуйте жасмин біля стіни або паркану у вологому, але добре дренованому грунті в захищеному сонячному місці. Багато сортів переносять тінь, але найкраще вони ростуть на відкритому сонці.

Як посадити жасмин?

Викопайте посадкову яму і додайте на дно добре перепрілий гній або компост. На важких ґрунтах додайте пісок, щоб покращити дренаж. Забезпечте підтримку за допомогою похилої тростини, яка має бути спрямована у напрямку проводів або решітки для подальшого зростання.

Влітку підгодовуйте жасмин щотижня добривами з високим вмістом калію, підв'язуючи молоді пагони до їхньої опори в міру потреби.

Восени рекомендується мульчувати основу жасмину добре перепрілим гноєм, компостом або листовим перегною.

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