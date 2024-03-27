У жасмина маленькие цветки звездчатой ​​формы со сладким и характерным ароматом.

Некоторые из сортов жасмина нежные и подходят только для выращивания в зимнем саду или теплице, но более выносливые сорта идеально подходят для озеленения стены или забора.

Посадите жасмин в солнечном, теплом и защищенном месте, желательно рядом с зоной отдыха, чтобы насладиться ароматом цветов.

Как вырастить жасмин?

Выращивайте жасмин во влажной, но хорошо дренированной почве, на ярком солнце, на прочной опоре, например, на решетке или проволоке. Летом подкармливайте еженедельно удобрениями с высоким содержанием калия , а осенью мульчируйте хорошо перепревшим навозом или листовой перегной. Обрезайте после цветения.

Где вырастить жасмин?

Для достижения наилучших результатов выращивайте жасмин возле стены или забора во влажной, но хорошо дренированной почве в защищенном, солнечном месте. Многие сорта переносят тень, но лучше всего они растут на полном солнце.

Как посадить жасмин?

Выкопайте посадочную яму и добавьте на дно хорошо перепревший навоз или компост. На тяжелых почвах добавьте песок, чтобы улучшить дренаж. Обеспечьте поддержку с помощью наклонной трости, которая должна быть направлена ​​в направлении проводов или решетки для дальнейшего роста.

Летом подкармливайте жасмин еженедельно удобрениями с высоким содержанием калия, подвязывая молодые побеги к их опоре по мере необходимости.

Осенью рекомендуется мульчировать основание жасмина хорошо перепревшим навозом, компостом или листовой перегной.

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