Подати документи на отримання субсидії в Україні можна у будь-який місяць та не виходячи з дому.

Субсидія надається українцям, яким необхідна допомога на оплату комунальних послуг. Субсидію можна оформити, не виходячи з дому. Подача документів для отримання субсидії в Україні можлива протягом будь-якого місяця і призначається на опалювальний або неопалювальний період.

Це можна зробити різними способами: особисто в Пенсійний фонд, за допомогою пошти, або через онлайн-платформи, такі як портал "Дія" або портал ПФУ. Крім того, власники смартфонів можуть скористатися спеціальним мобільним додатком "Пенсійний фонд".

У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом. Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.

Для використання додатка необхідно завантажити його з App Store або Google Play на свій пристрій та авторизуватися. Авторизація може бути здійснена чотирма способами: за допомогою логіну, електронного цифрового підпису, системи GovID або Дія.Підпис. Для того, щоб подати документи на отримання субсидії через додаток, потрібно зайти в розділ "До ПФУ", натиснути "Заява на житлову субсидію" і обрати потрібний вид звернення до Пенсійного фонду.

У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом.

Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом. Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.

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