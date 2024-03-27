Субсидія надається українцям, яким необхідна допомога на оплату комунальних послуг. Субсидію можна оформити, не виходячи з дому. Подача документів для отримання субсидії в Україні можлива протягом будь-якого місяця і призначається на опалювальний або неопалювальний період.
Це можна зробити різними способами: особисто в Пенсійний фонд, за допомогою пошти, або через онлайн-платформи, такі як портал "Дія" або портал ПФУ. Крім того, власники смартфонів можуть скористатися спеціальним мобільним додатком "Пенсійний фонд".
У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом. Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.
У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом.
Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.У ПФУ наголошують, що для того аби подавати документи через додаток, потрібно заздалегідь підготувати скановані копії документів. Якщо документ великий (багатосторінковий), подавати його варто одним файлом. Можна зробити це, наприклад у форматі pdf.
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