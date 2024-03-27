Подать документы на получение субсидии в Украине можно в любой месяц и не выходя из дома.

Субсидия предоставляется украинцам, нуждающимся в помощи на оплату коммунальных услуг. Субсидию можно оформить, не выходя из дома. Подача документов для получения субсидии в Украине возможна в течение любого месяца и назначается на отопительный или неотапливаемый период.

Это можно сделать разными способами: лично в Пенсионный фонд, посредством почты, или через онлайн-платформы, такие как портал "Действие" или портал ПФУ. Кроме того, владельцы смартфонов могут воспользоваться специальным мобильным приложением "Пенсионный фонд".

В ПФУ подчеркивают, что для того, чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом. Это можно сделать, например, в формате pdf.

Для использования приложения необходимо загрузить его из App Store или Google Play на устройство и авторизироваться. Авторизация может быть осуществлена ​​четырьмя способами: посредством логина, электронной цифровой подписи, системы GovID или "Дія". Подпись. Чтобы подать документы на получение субсидии через приложение, нужно зайти в раздел "К ПФУ", нажать "Заявление на жилищную субсидию" и выбрать нужный вид обращения в Пенсионный фонд.

В ПФУ подчеркивают, что для того, чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом.

Можно сделать это, например, в формате pdf. В ПФУ подчеркивают, что для того чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом. Это можно сделать, например, в формате pdf.

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