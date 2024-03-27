Субсидия предоставляется украинцам, нуждающимся в помощи на оплату коммунальных услуг. Субсидию можно оформить, не выходя из дома. Подача документов для получения субсидии в Украине возможна в течение любого месяца и назначается на отопительный или неотапливаемый период.
Это можно сделать разными способами: лично в Пенсионный фонд, посредством почты, или через онлайн-платформы, такие как портал "Действие" или портал ПФУ. Кроме того, владельцы смартфонов могут воспользоваться специальным мобильным приложением "Пенсионный фонд".
В ПФУ подчеркивают, что для того, чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом. Это можно сделать, например, в формате pdf.
В ПФУ подчеркивают, что для того, чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом.
Можно сделать это, например, в формате pdf. В ПФУ подчеркивают, что для того чтобы подавать документы через приложение, нужно заранее подготовить сканированные копии документов. Если документ велик (многостраничный), подавать его следует одним файлом. Это можно сделать, например, в формате pdf.
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