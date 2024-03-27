Обрізка садових дерев важливі, якщо ви хочете отримати найкращий урожай, а також не допустити, щоб вони переросли.

Більшість деревних рослин краще обрізати в період спокою або, якщо вони цвітуть навесні, як тільки квіти починають в'янути.

Більшість трав'янистих рослин можна обрізати після цвітіння або наприкінці вегетаційного періоду.

Дізнайтеся більше і про те, як обрізати рослини нижче.

Для початку, там, де видно бутони, обрізайте їх прямо над ними, щоб на стеблі не залишалося довгих корчів, які можуть сприяти відмиранню. Залишайте 3-4 мм, щоб не пошкодити бутон.

Якщо рослини на стеблах нирки розташовуються поперемінно, зріз робіть під невеликим кутом у напрямку напряму нирки. Якщо у рослини пари нирок розташовані один навпроти одного, робіть зріз прямо, якщо хочете, щоб обидві нирки росли. Альтернативно, розріжте під кутом, щоб видалити одну з пари, якщо потрібно один стрижень.

Виріжте всю стару або мертву деревину біля основи, щоб стимулювати появу нових сильних пагонів біля основи.

Щоб омолодити старі чагарники або поросеві чагарники, які вирощують заради кольору їх стебел, у період спокою обрізайте всі стебла на висоту 10-15 см над основою. Не турбуйтеся, якщо бутонів не видно.

Якщо стебла ростуть близько до одного або перетинаються, обріжте один, щоб вони не терлися одне про одного, що може пошкодити кору і спричинити відмирання чи хворобу.

Квітучі стебла трав'янистих рослин обрізайте рівня землі, залишаючи грудку листя біля основи. Це не дає рослинам витрачати енергію на утворення насіння.

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