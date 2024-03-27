Обрезка садовых деревьев важны, если вы хотите получить лучший урожай, а также не допустить, чтобы они переросли.

Большинство древесных растений лучше всего обрезать в период покоя или, если они цветут весной, как только цветы начинают увядать.

Большинство травянистых растений можно обрезать после цветения или в конце вегетационного периода.

Узнайте больше и о том, как обрезать растения, ниже.

Для начала, там, где видны бутоны, обрезайте их прямо над ними, чтобы на стебле не оставалось длинных «коряг», которые могут способствовать отмиранию. Оставляйте 3–4 мм, чтобы не повредить сам бутон.

Если у растений на стеблях почки располагаются попеременно, срез делайте под небольшим углом в направлении направления почки. Если у растения пары почек расположены напротив друг друга, делайте срез прямо, если хотите, чтобы обе почки росли. Альтернативно, разрежьте под углом, чтобы удалить одну из пары, если требуется один стержень.

Вырежьте всю старую или мертвую древесину у основания, чтобы стимулировать появление новых сильных побегов у основания.

Чтобы омолодить старые кустарники или порослевые кустарники, которые выращивают ради цвета их стеблей, в период покоя обрезайте все стебли на высоту 10–15 см над их основанием. Не волнуйтесь, если бутонов не видно.

Если стебли растут близко друг к другу или пересекаются, обрежьте один, чтобы они не терлись друг о друга, что может повредить кору и вызвать отмирание или болезнь.

Цветущие стебли травянистых растений обрезайте до уровня земли, оставляя комок листьев у основания. Это не дает растениям тратить энергию на образование семян.

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