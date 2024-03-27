Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цьогоріч дострокове відключення подачі тепла анонсував голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Україна розпочала дострокове завершення опалювального сезону 2023-2024 років. Уже розпочалося офіційне відключення опалення в Херсоні та через блекаут батареї також достроково вимикають у Харкові. Ряд областей теж назвав дати відключень опалення, анонсовані Нафтогазом.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що столиця планує завершити опалювальний сезон 28 березня з огляду на очікуване суттєве потепління. Однак остаточні рішення щодо завершення сезону приймає місцева влада.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, у Херсоні отопсезон формально завершився 25 березня. У Харкові, який сильніше за інші міста постраждав від недавніх російських обстрілів енергетики, відключати тепло почали з 26 березня. У Луцьку опалювальний сезон завершать 28 березня, проте збережуть готовність увімкнути батареї у лікарнях у разі похолодання.

У Черніговіопалювальний сезон завершать 29 березня, повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако на загальноміській нараді у міськраді 26 березня.

Опалювальний сезон в Івано-Франківській громаді завершиться в ніч з 29 на 30 березня. У Житомирі опалювальний сезон завершують 30 березня. Рішення було ухвалено на засіданні виконкому міської ради.

В інших обласних центрах рішення про відключення опалення ще не ухвалено, але ймовірно, що ситуація зміниться після 29-31 березня.

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