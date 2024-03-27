Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году досрочное отключение подачи тепла анонсировал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Украина начала досрочное завершение отопительного сезона 2023-2024 годов. Уже началось официальное отключение отопления в Херсоне и из-за блекаута батареи также досрочно выключают в Харькове. Ряд областей тоже назвал даты отключений отопления, анонсированные Нафтогазом.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что столица планирует завершить отопительный сезон 28 марта, учитывая ожидаемое существенное потепление. Однако окончательные решения по завершению сезона принимают местные власти.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в Херсоне отопсезон формально завершился 25 марта. В Харькове, сильнее других городов, пострадавших от недавних российских обстрелов энергетики, отключать тепло начали с 26 марта. В Луцке отопительный сезон будет завершен 28 марта, однако сохранит готовность включить батареи в больницах в случае похолодания.

В Чернигове отопительный сезон завершат 29 марта, сообщил и.о. городского головы Александр Ломако на общегородском совещании в горсовете 26 марта.

Отопительный сезон в Ивано-Франковской общине завершится в ночь с 29 на 30 марта. В Житомире отопительный сезон завершается 30 марта. Решение было принято на заседании исполкома городского совета.

В других областных центрах решение об отключении отопления еще не принято, но, вероятно, ситуация изменится после 29-31 марта.

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