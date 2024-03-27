Площа, яка перевищує цю пільгу, оподатковується залежно від рішення місцевих органів самоврядування (міських, селищних, сільських рад депутатів) за ставкою від 1 до 1,5%.

Під час воєнного часу державний бюджет активно поповнюється різними способами, включаючи ідею народного депутата Роксолани Підлас щодо введення податку на розкішні товари, такі як автомобілі, ноутбуки та телефони.

Тим часом один податок на розкіш українці платять уже з 2013 року – за "зайві" квадратні метри свого житла. І ті, хто звітував про своє майно у податковій декларації, що потрібно робити до 20 лютого, вже у квітні можуть отримати платіжки на його сплату.

Цей податок на нерухомість встановлюється залежно від площі житла, яка перевищує певну пільгову межу. Згідно з законодавством, особи звільняються від оподаткування, якщо площа їхнього житла не перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів для будинків або 180 квадратних метрів у випадку володіння як квартирою, так і будинком.

За кожен "зайвий" квадратний метр нерухомості оподатковується від 1 до 1,5% від розміру мінімальної зарплати за кожен звітний період. З урахуванням того, що у 2023 році мінімальна зарплата складала 6700 гривень, ставка податку може коливатися від 67 до 100,5 гривень за кожен "зайвий" квадратний метр нерухомості.

Платникам необхідно сплатити податок протягом 60 днів після отримання податкового рішення, яке визначає розмір платежу. Його можна отримати, подаючи податкову декларацію про майновий стан до 20 лютого, або зачекавшись, поки податкова сама нарахує податковий платіж.

Згідно з чинним законодавством, якщо ви володієте двома типами нерухомості — квартирою та житловим будинком, їхню пільгову площу можна плюсувати.

Так, припустимо, що ви маєте квартиру площею 80 квадратних метрів і приватний будинок площею в 100 "квадратів", тобто всього 180. Так як пільга для квартири становить 60 метрів, а приватних будинків 120 метрів, складаючи обидва об’єкти нерухомості, виходять ті самі 180. квадратних метрів, що звільняють власника від сплати податку.

Тим часом один податок на розкіш українці платять уже з 2013 року – за "зайві" квадратні метри свого житла. І ті, хто звітував про своє майно у податковій декларації, що потрібно робити до 20 лютого, вже у квітні можуть отримати платіжки на його сплату.

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