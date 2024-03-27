Площадь, превышающая эту льготу, облагается налогом в зависимости от решения местных органов самоуправления (городских, поселковых, сельских советов депутатов) по ставке от 1 до 1,5%.

Во время военного времени государственный бюджет активно пополняется разными способами, включая идею народного депутата Роксоланы Подлас о введении налога на роскошные товары, такие как автомобили, ноутбуки и телефоны.

Между тем, один налог на роскошь украинцы платят уже с 2013 года – за "лишние" квадратные метры своего жилья. И отчитывавшиеся о своем имуществе в налоговой декларации, что нужно делать до 20 февраля, уже в апреле могут получить платежи на его уплату.

Этот налог на недвижимость устанавливается в зависимости от площади жилья, превышающего определенный льготный предел. Согласно законодательству лица освобождаются от налогообложения, если площадь их жилья не превышает 60 квадратных метров для квартир, 120 квадратных метров для домов или 180 квадратных метров в случае владения как квартирой, так и домом.

За каждый "лишний" квадратный метр недвижимости облагается налогом от 1 до 1,5% от размера минимальной зарплаты за каждый отчетный период. С учетом того, что в 2023 году минимальная зарплата составляла 6700 гривен, ставка налога может колебаться от 67 до 100,5 гривен за каждый "лишний" квадратный метр недвижимости.

Плательщикам необходимо уплатить налог в течение 60 дней после получения налогового решения, определяющего размер платежа. Его можно получить, подавая налоговую декларацию об имущественном положении до 20 февраля, или подождав, пока налоговая сама начислит налоговый платеж.

Согласно действующему законодательству, если вы владеете двумя типами недвижимости – квартирой и жилым домом, их льготную площадь можно плюсовать.

Да, допустим, что вы имеете квартиру площадью 80 квадратных метров и частный дом площадью в 100 "квадратов", то есть всего 180. Так как льгота для квартиры составляет 60 метров, а частных домов 120 метров, составляя оба объекта недвижимости, выходят те сами 180. квадратных метров, освобождающих собственника от уплаты налога.

Между тем, один налог на роскошь украинцы платят уже с 2013 года – за "лишние" квадратные метры своего жилья. И отчитывавшиеся о своем имуществе в налоговой декларации, что нужно делать до 20 февраля, уже в апреле могут получить платежи на его уплату.

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