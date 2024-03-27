Українців попереджають про відключення електроенергії цього тижня і не тільки в регіонах, що постраждали від обстрілів, а й по всій країні.

Існує маловірна ймовірність повного відключення електроенергії в Україні через російські обстріли. Замість цього, можливе відновлення графіків відключень цього тижня, а саме до 31 березня, не лише в районах, що постраждали від обстрілів, але й у всій країні.

Експерти прогнозують стабілізаційні відключення за графіками, схожі на минулорічні зимові. Аварійні та екстрені відключення вже застосовуються через наслідки обстрілів. За словами експертів, такі відключення цього тижня можливі практично по всій країні, зокрема в Києві.

Омельченко вважає, що ризики планових відключень цього тижня високі, особливо у Києві. Якщо обстріли по енергетичних об'єктах триватимуть, ймовірність переходу до стабілізаційних графіків майже стовідсоткова.

Прокіп також попереджає про продовження аварійних відключень. Ймовірність таких відключень по регіонах перевищує 50%. Експерт вказує на нестабільну погоду, обмежену сонячну генерацію та високий рівень імпорту як чинники, що сприяють цим відключенням.

У такій ситуації можливі потенційні відключення до двох годин на день. Експерти радять споживачам зберігати електроенергію, уникаючи використання зайвих приладів, та переносити користування електроприладами на нічний час, якщо це можливо.

Джерело: Фокус.

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