Украинцев предупреждают об отключении электроэнергии на этой неделе и не только в пострадавших от обстрелов регионах, но и по всей стране.

Существует небольшая вероятность полного отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов. Вместо этого возможно возобновление графиков отключений на этой неделе, а именно до 31 марта, не только в пострадавших от обстрелов районах, но и во всей стране.

Эксперты прогнозируют стабилизационные отключения по графикам, похожие на зимние прошлогодние. Аварийные и экстренные отключения уже применяются из-за последствий обстрелов. По словам экспертов, такие отключения на этой неделе возможны практически по всей стране, в том числе в Киеве.

Омельченко считает, что риски плановых отключений на этой неделе высоки, особенно в Киеве. Если обстрелы по энергетическим объектам будут продолжаться, вероятность перехода к стабилизационным графикам почти стопроцентная.

Прокоп также предупреждает о продлении аварийных отключений. Вероятность таких отключений по регионам превышает 50%. Эксперт указывает на нестабильную погоду, ограниченную солнечную генерацию и высокий уровень импорта как факторы, способствующие этим отключениям.

В такой ситуации возможны потенциальные отключения до двух часов в день. Эксперты советуют потребителям сохранять электроэнергию избегая использования лишних приборов и переносить пользование электроприборами на ночное время, если это возможно.

Источник: Фокус.

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