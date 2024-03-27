Навіть під час березневої індексації працюючі українські пенсіонери залишилися зі "старими" виплатами, їхні виплати не підвищили.

В березні 2024 року в Україні відбулася індексація пенсій, проте ця зміна не зачепила пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Про це повідомили у ПФУ. Там розкрили, чи зміниться щось для працюючих пенсіонерів у 2024 році.

Підвищення прожиткового мінімуму для осіб, що не працюють, з 2 093 гривень до 2 361 гривні спричинило збільшення мінімальних розмірів пенсій, включно з доплатами за додатковий стаж (для непрацюючих), різними надбавками, підвищеннями та максимальним розміром пенсій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, як зазначили у Пенсійному фонді України.

Це відбулося у відповідності до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", тому не очікується підвищення пенсій для тих пенсіонерів, які продовжують працювати у 2024 році.

До 24 березня, Пенсійний фонд України виділив на пенсійні виплати 59,9 мільярдів гривень, з них через АТ "Укрпошта" було перераховано 10,1 мільярда гривень, а через уповноважені банки – 49,8 мільярда гривень. Також були виділені кошти на житлові субсидії та пільги у розмірі 5 904,3 мільйона гривень та на страхові виплати, включаючи оплату лікарняних, які склали 2 350,7 мільйона гривень.

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