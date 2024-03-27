Даже во время мартовской индексации работающие украинские пенсионеры остались со "старыми" выплатами, их выплаты не повысили.

В марте 2024 года в Украине произошла индексация пенсий, однако это изменение не коснулось пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Об этом сообщили в ПФ У. Там раскрыли, изменится ли что-нибудь для работающих пенсионеров в 2024 году.

Повышение прожиточного минимума для неработающих с 2 093 гривен до 2 361 гривны повлекло за собой увеличение минимальных размеров пенсий, включая доплаты за дополнительный стаж (для неработающих), разные надбавки, повышения и максимальный размер пенсий, определяемых в зависимости от прожиточного минимума Как отметили в Пенсионном фонде Украины.

Это произошло в соответствии с пунктом 8 Заключительных положений Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", поэтому не ожидается повышение пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают работать в 2024 году.

До 24 марта Пенсионный фонд Украины выделил на пенсионные выплаты 59,9 миллиарда гривен, из них через АО "Укрпочта" было перечислено 10,1 миллиарда гривен, а через уполномоченные банки - 49,8 миллиарда гривен. Также были выделены средства на жилищные субсидии и льготы в размере 5 904,3 миллиона гривен и страховые выплаты, включая оплату больничных, которые составили 2 350,7 миллиона гривен.

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