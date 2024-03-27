"Приват", як і інші банки, без попередження та пояснення клієнтів блокують рахунки через підозрілі операції в межах моніторингу - суд вважає такі дії незаконними.

"ПриватБанк" часто блокує рахунки клієнтів без попередніх попереджень та пояснень. Один із судів першої інстанції в Україні ухвалив рішення на користь клієнта ПриватБанку, зобов'язавши фінансову установу виплатити компенсацію у розмірі 20 тисяч гривень.

Рішення Хмельницького міськрайонного суду (провадження № 2/686/1805/24) зазначає, що законність блокування карткового рахунку можлива лише у випадку, якщо банк має підстави підозрювати клієнта у скоєнні операцій, що стосуються легалізації доходів, фінансування тероризму або поширення зброї масового знищення. Однак на момент блокування рахунку не було інших виробництв, які б підтверджували подібні дії.

Верховний Суд України, у своїх ухвалах від 29 квітня 2020 р. та 10 грудня 2020 р., застерігає банки від безпідставних відмов обслуговування клієнтів, навіть у разі високого ризику.

"Стягнути з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" моральні збитки у розмірі 5000 грн. та витрати на правову допомогу у розмірі 15000 грн", – йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, блокування рахунків українців може бути здійснено з різних причин, включаючи неоновлення особистих даних, арешт коштів виконавчою службою або неможливість довести законне походження коштів.

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Нагадаємо, клієнт " Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

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