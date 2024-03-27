"Приват", как и другие банки, без предупреждения и объяснения клиентов блокируют счета из-за подозрительных операций в рамках мониторинга – суд считает такие действия незаконными.

"ПриватБанк" часто блокирует счета клиентов без предварительных предупреждений и объяснений. Один из судов первой инстанции в Украине вынес решение в пользу клиента ПриватБанка, обязав финансовое учреждение выплатить компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Решение Хмельницкого горрайонного суда (производство № 2/686/1805/24) указывает, что законность блокирования карточного счета возможна только в случае, если у банка есть основания подозревать клиента в совершении операций, касающихся легализации доходов, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения. Однако на момент блокирования счета не было других производств, подтверждающих подобные действия.

Верховный Суд Украины, в своих постановлениях от 29 апреля 2020 г. и 10 декабря 2020 г., предостерегает банки от безосновательных отказов обслуживания клиентов, даже в случае высокого риска.

"Взыскать с Публичного акционерного общества Коммерческий банк "Приватбанк" моральный ущерб в размере 5000 грн. и расходы на правовую помощь в размере 15000 грн", – говорится в решении суда.

Напомним, блокирование счетов украинцев может быть произведено по разным причинам, включая необновление личных данных, арест средств исполнительной службой или невозможность доказать законное происхождение средств.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.