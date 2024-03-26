Це допоможе знизити ризик гниття помідор через дефіцит кальцію, забезпечуючи здоровіший і рясніший урожай.

Городники повідомляють, що проблема гниття помідорів, особливо з чорними плямами на нижній стороні, часто виникає через стан, відомий як «чорне дно».

Ця проблема викликана дефіцитом кальцію, що посилюється посушливими умовами. Як відомо, кальцій має вирішальне значення для зростання та дозрівання томатів, необхідний як для коренів, так і для плодів, і транспортується переважно через вологу.

До того ж, у суху погоду недостатнє водопостачання перешкоджає циркуляції кальцію, що призводить до дефіциту томатів та подальшого гниття. Хоча добриво томатів яєчною шкаралупою є поширеною рекомендацією через вміст кальцію, воно може не повністю вирішити проблему.

Досвідчені городники кажуть, що для запобігання гниття томатів, особливо ранніх сортів можна вжити кілька заходів:

Спочатку забезпечте достатній полив, оскільки помідорам потрібна достатня кількість води для оптимального зростання. Полив кожного куща щонайменше 1 літром води щодня допомагає забезпечити належний рівень вологості. Намагайтеся поливати ґрунт і стебло безпосередньо, зводячи до мінімуму контакт води з листям.

Крім цього, нанесення шару органічної мульчі навколо основи рослини допомагає утримувати вологу в ґрунті, запобігаючи її висиханню між поливами або дощами. Мульча також діє як бар'єр проти бур'янів. В даному випадку добре підійдуть солома, скошена трава, подрібнене листя або кора дерев.

Агрономи радять уникати надмірного внесення добрив, оскільки надлишок поживних речовин може призвести до швидкого зростання рослин, потенційно посилюючи дефіцит кальцію. Замість цього додайте в грунт компост, що добре перепрів, перед посадкою, щоб поступово вивільнити поживні речовини і поліпшити структуру.

Також обов'язково зведіть до мінімуму порушення кореневої зони овочів, щоб оптимізувати засвоєння кальцію. Не закопуйте кореневу зону помідорів і тримайте її подалі від бур'янів.

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