Огородники сообщают, что проблема гниения помидор, особенно с черными пятнами на нижней стороне, часто возникает из-за состояния, известного как «черное дно».

Эта проблема вызвана дефицитом кальция, которая усугубляется засушливыми условиями. Как известно, кальций имеет решающее значение для роста и созревания томатов, необходим как для корней, так и для плодов, и транспортируется в основном через влагу.

К тому же, в сухую погоду недостаточное водоснабжение препятствует циркуляции кальция, что приводит к дефициту томатов и последующему гниению. Хотя удобрение томатов яичной скорлупой является распространенной рекомендацией из-за содержания в ней кальция, оно может не полностью решить проблему.

Опытные огородники говорят, что для того чтобы предотвратить гниение томатов, особенно ранних сортов можно принять несколько мер:

Изначально обеспечьте достаточный полив, так как помидорам требуется достаточное количество воды для оптимального роста. Полив каждого куста не менее 1 литром воды в день помогает обеспечить надлежащий уровень влажности. Старайтесь поливать почву и стебель напрямую, сводя к минимуму контакт воды с листьями.

Кроме этого, нанесение слоя органической мульчи вокруг основания растения помогает удерживать влагу в почве, предотвращая ее высыхание между поливами или дождями. Мульча также действует как барьер против сорняков. В данном случае хорошо подойдут солома, скошенная трава, измельченные листья или кора деревьев.

Агрономы также советуют избегать чрезмерного внесения удобрений, так как избыток питательных веществ может привести к быстрому росту растений, потенциально усугубляя дефицит кальция. Вместо этого добавьте в почву хорошо перепревший компост перед посадкой, чтобы постепенно высвободить питательные вещества и улучшить структуру.

Также обязательно сведите к минимуму нарушение корневой зоны овощей, чтобы оптимизировать усвоение кальция. Не закапывайте корневую зону помидор и держите ее подальше от сорняков.

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