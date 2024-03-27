Враховуючи ці поради та вносячи зміни до налаштувань смартфона, ви можете продовжити його роботу і далі насолоджуватися гаджетом.

Експерти запевняють, що сучасні акумулятори смартфонів нерідко швидко розряджаються і цьому можуть сприяти різні фактори. У зв'язку з цим вони назвали поширені причини та поради щодо їх усунення:

Режим вібрації.

Вона споживає значну кількість енергії, тому розгляньте можливість відключення вібрації для дзвінків, якщо вона вам не потрібна. Також вимкніть вібрацію для віртуальної клавіатури.

Голосовий помічник.

Якщо ви не використовуєте функцію голосового помічника, рекомендується відключити її. Якщо залишити мікрофон постійно, акумулятор може розрядитися швидше.

Яскравий екран.

Фахівці кажуть, що він також може споживати багато енергії. Спробуйте зменшити яскравість екрана, щоб продовжити термін служби батареї. Так, ви можете не помітити особливої ​​різниці в оглядовості, але це може суттєво продовжити заряд акумулятора.

Ці лайфхаки від професіоналів можуть спростити життя в сучасних реаліях. Усі чудово розуміють, як важливо залишатися на зв'язку, особливо під час постійних бомбардувань з боку РФ та повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день: про що попереджають експерти

Фотографії вас здивують: як покращити камеру телефону за допомогою однієї хитрощі

Смартфон погано ловить Wi-Fi: що потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему