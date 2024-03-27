Учитывая эти советы и внося изменения в настройки смартфона, вы можете продлить его работу и дальше наслаждаться гаджетом.

Эксперты уверяют, что современные аккумуляторы смартфонов нередко быстро разряжаются, и этому могут способствовать различные факторы. В связи с этим они назвали распространенные причины и советы по их устранению:

Режим вибрации.

Она потребляет значительное количество энергии, так что рассмотрите возможность отключения вибрации для звонков, если она вам не нужна. Также отключите вибрацию для виртуальной клавиатуры.

Голосовой помощник.

Если вы не используете функцию голосового помощника, то настоятельно рекомендуется отключить ее. Если оставить микрофон включенным постоянно, аккумулятор может разрядиться быстрее.

Яркий экран.

Специалисты говорят, что он может также потреблять много энергии. Попробуйте уменьшить яркость экрана, чтобы продлить срок службы батареи. Да, вы можете не заметить особой разницы в обзорности, но это может существенно продлить заряд аккумулятора.

Эти лайфхаки от профессионалов могут значительно упростить жизнь в современных реалиях. Все прекрасно понимают, как важно оставаться на связи, особенно во время постоянных бомбежек со стороны РФ и полномасштабной войны в Украине.

Читайте также:

Можно ли заряжать телефон несколько раз в день: о чем предупреждают эксперты

Фотографии вас удивят: как улучшить камеру телефона при помощи одной хитрости

Смартфон плохо ловит Wi-Fi: что нужно сделать, чтобы решить эту проблему