Використання цього компонента може уповільнювати роботу комп'ютера на 30%, що впливає на запуск будь-якої з ваших програм.

Навіть ігрові ноутбуки під час простої роботи з документами або під час використання браузера можуть зіткнутися з помилками, зависанням або довго завантажувати файли. Справа не в тому, що система не справляється з навантаженням, а в тому, що її оптимізацію обмежують спеціальні функції, що намагаються зробити роботу ОС стабільнішим.

Однак, коли ми використовуємо ноутбук, нам важливо, щоб він швидко відкривав сторінки, програми та підвантажував потрібний нам матеріал. Довге відкриття браузера та вкладок є не менш дратівливими для користувача.

Є кілька способів прискорити роботу вашого ПК, проте є корисні, не очевидні лайфхаки. Справа в тому, що Windows включає програмний елемент, призначений для забезпечення безпеки, відомий як Virtualization-Based Security (VBS).

Однак використання цього компонента може уповільнювати роботу комп'ютера на 30%, що позначається на запуску будь-якої з ваших програм, будь це для роботи або відпочинку у вільний час.

Однак, є простий та безпечний варіант відключення функції, що гальмує ваш ПК. Вам потрібно використовувати клавіші Windows + R, щоб відкрилося вікно "Виконати". Введіть "cmd" у рядку та натисніть одночасно Ctrl + Shift + Enter, щоб відкрити командний рядок від імені адміністратора.

Потім введіть команду "bcdedit /set hypervisorlaunchtype off" та підтвердіть її натисканням Enter. Після цього перезавантажте комп'ютер, переконайтеся, що зробили все правильно і без помилок. Після перезавантаження протестуйте ПК.

Важливо пам'ятати, якщо ви використовуєте завантаження з різних неперевірених сайтів і високий ризик зіткнутися зі шкідливими програмами, краще не відключати цю функцію. Вона підтримає безпеку вашої ОС.

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