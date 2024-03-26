Использование этого компонента может замедлять работу компьютера на 30%, что сказывается на запуске любой из ваших программ.

Даже игровые ноутбуки при простой работе с документами или во время использования браузера могут столкнуться с ошибками, зависанием или будут долго загружать файлы. Дело не в том, что система не справляется с нагрузкой, а в том, что ее оптимизацию ограничивают специальные функции, что как бы пытаются сделать работу ОС стабильнее.

Однако, когда мы используем ноутбук, нам важно, чтобы он быстро открывал страницы, приложения и подгружал нужный нам материал. Долгое открытие браузера и вкладок являются не менее раздражающими для пользователя.

Есть несколько способов ускорить работу вашего ПК, однако есть и полезные, не очевидные лайфхаки. Дело в том, что Windows включает в себя программный элемент, предназначенный для обеспечения безопасности, известный как Virtualization-Based Security (VBS).

Однако использование этого компонента может замедлять работу компьютера на 30%, что сказывается на запуске любой из ваших программ, будь это для работы или отдыха в свободное время.

Однако, есть простой и безопасный вариант отключения функции, что тормозит ваш ПК. Вам надо использовать сочетание клавиш Windows + R, чтобы открылось окно "Выполнить". Введите "cmd" в строке и нажмите одновременно Ctrl + Shift + Enter, чтобы открыть командную строку от имени администратора.

Затем введите команду "bcdedit /set hypervisorlaunchtype off" и подтвердите ее нажатием Enter. После этого перезагрузите компьютер, убедитесь, что сделали все верно и без ошибок. После перезагрузки протестируйте ваш ПК.

Важно помнить, если вы используете загрузку с различных непроверенных сайтов и высок риск столкнуться с вредоносными программами, то лучше не отключать данную функцию. Она поддержит безопасность вашей ОС.

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