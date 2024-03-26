Ціни популярного продукту незримо зміняться - в супермаркетах за цей товар можна заплатити від 56 до 62 гривень.

Ціни популярного продукти зміняться. Йдеться про яйця. Ціни на яйця в Україні протягом березня показали тенденцію до зниження. Експерти прогнозують, що перед Великоднем вартість яєць може підвищитися.

Згідно з аналізом Максима Гопки з УКАБ та Олега Пендзина, директора економічного дискусійного клубу, на сьогоднішній день ціни на курячі яйця першої категорії марки "Квочка" в супермаркетах складають близько 56 гривень за десяток, тоді як "Ясенсвіт" можна придбати за приблизно 62 гривні. На ринках яйця меншої якості продаються за 48 гривень, а домашні – близько 50 гривень за десяток.

"Зростання ціни на яйця з початку 2024 року не спостерігалося, вона тримається стабільною з незначним коливанням у 2-3 грн. В середньому вартість за десяток яєць нині становить 59-62 грн", – говорить Максим Гопка.

Пендзин наголошує, що на ціноутворення впливають сезонні зміни, такі як продуктивність несучок у теплі місяці, а також експортні можливості України в Європейський Союз.

"Обсяги виробництва на наших птахофабриках розраховані на значний експорт. Якщо блокування кордону продовжиться, і будуть введені обмеження на експорт Єврокомісією, то пропозиція на внутрішньому ринку зросте, і ціни можуть ще просісти", – зауважив Пендзин.

Експерти вважають, що підвищення цін на яйця слід очікувати напередодні Великодня, хоча зазвичай після святкового періоду ціни знову повертаються до звичного рівня.

Джерело: The Page.