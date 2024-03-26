Цены популярного продукта незримо изменятся – в супермаркетах за этот товар можно заплатить от 56 до 62 гривен.

Цены популярного продукта изменятся. Речь идет о яйцах. Цены на яйца в Украине в течение марта показали тенденцию к понижению. Эксперты прогнозируют, что перед Пасхой стоимость яиц может повыситься.

Согласно анализу Максима Гопки из УКАБ и Олега Пендзина, директора экономического дискуссионного клуба, на сегодняшний день цены на куриные яйца первой категории марки "Наседка" в супермаркетах составляют около 56 гривен за десяток, тогда как "Ясенсвит" можно приобрести за примерно 62 гривны. На рынках яйца меньшего качества продаются за 48 гривен, а домашние – около 50 гривен за десяток.

"Рост цены на яйца с начала 2024 года не наблюдался, она держится стабильной с незначительным колебанием в 2-3 грн. В среднем стоимость за десяток яиц сейчас составляет 59-62 грн", – говорит Максим Гопка.

Пендзин отмечает, что на ценообразование влияют сезонные изменения, такие как производительность несушек в теплые месяцы, а также экспортные возможности Украины в Европейский Союз.

"Объемы производства на наших птицефабриках рассчитаны на значительный экспорт. Если блокировка границы продлится, и будут введены ограничения на экспорт Еврокомиссией, то предложение на внутреннем рынке вырастет, и цены могут еще просесть", – заметил Пендзин.

Эксперты считают, что повышение цен на яйца следует ожидать в преддверии Пасхи, хотя обычно после праздничного периода цены снова возвращаются к привычному уровню.

Источник: The Page .