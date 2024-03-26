Український уряд надіслав листа про свої наміри підвищення тарифів до керівництва МВФ - злетять ціни вже під час війни.

Українцям слід готуватись до підвищення тарифів на частину комунальних послуг. Стало відомо, що український уряд інформував Міжнародний валютний фонд (МВФ) про свої плани , згідно з якими під час та після воєнних дій очікується зростання комунальних тарифів.

Згідно з Меморандумом, вартість газу та електроенергії збільшиться з метою компенсації витрат та забезпечення соціально незахищеним верствам населення.

Певні заходи реформування включають планомірне збільшення тарифів, що враховує новий підхід до формування тарифів і соціальні потреби в умовах війни, а також забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої бюджетної підтримки державним компаніям у сфері енергетики на момент стабілізації бюджетних ресурсів.

Документ також вказує на необхідність зняття мораторію на відключення від комунальних послуг за стартову стартову з 29 грудня 2023 року несплату, щоб покращити дисципліну платежів серед споживачів.

Також вже після війни програма реформ в енергетичній галузі потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу. Тож Кабмін має ухвалити "Дорожню карту" поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

Важливо відзначити, що компанії, які забезпечують теплопостачання, мають значні борги перед "Нафтогазом" через розрив у тарифах та наслідки війни. З метою уточнення суми заборгованості та фінансового стану цих компаній буде проведено аналіз із боку визнаної аудиторської фірми.

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