Украинское правительство направило письмо о своих намерениях повышения тарифов руководству МВФ - взлетят цены уже во время войны.

Украинцам следует готовиться к повышению тарифов на часть коммунальных услуг. Стало известно, что украинское правительство информировало Международный валютный фонд (МВФ) о своих планах , согласно которым во время и после военных действий ожидается рост коммунальных тарифов.

Согласно Меморандуму, стоимость газа и электроэнергии увеличится с целью компенсации расходов и обеспечения социально незащищенным слоям населения.

Определенные меры реформирования включают в себя планомерное увеличение тарифов, учитывающее новый подход к формированию тарифов и социальные нужды в условиях войны, а также обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной бюджетной поддержки государственным компаниям в сфере энергетики к моменту стабилизации бюджетных ресурсов.

Документ также указывает на необходимость снятия моратория на отключение от коммунальных услуг за стартовую стартовую с 29 декабря 2023 года неуплату, чтобы улучшить дисциплину платежей среди потребителей.

Также уже после войны программа реформ в энергетической отрасли потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовых и розничных рынках газа. Так что Кабмин должен принять "Дорожную карту" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Важно отметить, что компании, обеспечивающие теплоснабжение, имеют значительные долги перед "Нафтогазом" из-за разрыва в тарифах и последствия войны. С целью уточнения суммы задолженности и финансового состояния этих компаний будет проведен анализ со стороны признанной аудиторской фирмы.

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