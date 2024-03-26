Як кажуть агрономи, коли справа доходить до вирощування соковитого та м'ясистого болгарського перцю, багато дачників часто стикаються з розчаруванням, отримуючи замість важких плодів непридатні стручки з тонкими стінками.

Однак розуміння причин такого результату може допомогти уникнути таких розчарувань у майбутньому.

Збір врожаю.

Справа в тому, що іноді перець може виглядати стиглим зовні, але не мати бажаної стиглості всередині. Це могло статися, якщо добрива внесли невчасно. У таких випадках може знадобитися терпіння, щоб перець повністю дозрів.

Крім того, адекватний полив має вирішальне значення для рослин перцю. У той час як дачники часто приділяють особливу увагу поливу таких культур, як огірки, перцю, також потрібна постійна вологість.

Так, недостатнє водопостачання може призвести до розвитку тонкостінних перців. Щоб запобігти цьому, переконайтеся, що перець вирощується в добре дренованому грунті, і підтримуйте мульчовану грядку, щоб не допускати випаровування вологи. Постійний полив може не тільки вплинути на товщину стінок, але і на смак плодів.

Добрива та ґрунт.

Перці чудово почуваються у ґрунті з рівнем pH від 6,2 до 7,0. Однак проблеми можуть виникнути, якщо кислотність ґрунту виходить за межі цього діапазону.

Крім того, недостатній рівень поживних речовин або надлишок калію та цинку можуть перешкоджати засвоєнню необхідних мінералів, таких як залізо та магній, що впливає на зростання перцю та якість плодів.

Досвідчені садівники запевняють, що альтернативне використання насіння гібридів може призвести до зміни якості плодів. Це відбувається тому що вони не можуть надійно відтворювати ті самі характеристики в наступних поколіннях.

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