Как говорят агрономы, когда дело доходит до выращивания сочного и мясистого болгарского перца, многие дачники часто сталкиваются с разочарованием, получая вместо увесистых плодов негодные стручки с тонкими стенками.

Однако понимание причин такого результата может помочь избежать подобных разочарований в будущем.

Сбор урожая.

Дело в том, что иногда перец может выглядеть спелым снаружи, но не иметь желаемой спелости внутри. Это могло произойти, если удобрения были внесены несвоевременно. В таких случаях может потребоваться терпение, чтобы перец полностью созрел.

Кроме этого, адекватный полив имеет решающее значение для растений перца. В то время как дачники часто уделяют особое внимание поливу таких культур, как огурцы, перцу также требуется постоянная влажность.

Да, недостаточное водоснабжение может привести к развитию тонкостенных перцев. Чтобы предотвратить это, убедитесь, что перец выращивается в хорошо дренированной почве, и поддерживайте мульчированную грядку, чтобы не допускать испарение влаги. Непостоянный полив может не только повлиять на толщину стенок, но и на вкус плодов.

Удобрения и почва.

Перцы прекрасно себя чувствуют в почве с уровнем pH от 6,2 до 7,0. Однако проблемы могут возникнуть, если кислотность почвы выходит за пределы этого диапазона.

Кроме того, недостаточный уровень питательных веществ или избыток калия и цинка могут препятствовать усвоению необходимых минералов, таких как железо и магний, что влияет на рост перца и качество плодов.

Опытные садовники уверяют, что альтернативное использование семян гибридов может привести к изменению качества плодов. Это проиходит потому что они не могут надежно воспроизводить одни и те же характеристики в последующих поколениях.

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