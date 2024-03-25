Іноді буває так, що дзвінок до вас не доходить, а потім з'являється пропущений у списку повідомлень, тому теж є пояснення.

Причини, через які не вдається прийняти дзвінок, можуть залежати від різних обставин. Справа в тому, що помилки зі зв'язком або самим смартфоном визначити відразу не так просто. Тому важливо знати, як поводитися зі смартфоном, якщо дзвінки не проходять.

Спочатку потрібно включити та вимкнути режим польоту на телефоні, що допоможе перезавантажити зв'язок. Це дуже схоже з вилученням сім-карти, але швидше і простіше. Відкрийте вікно сповіщень, виберіть цей режим, увімкніть і вимкніть його через кілька секунд. Це перезапустить ваш зв'язок.

Якщо це не працює, перевірте телефон на шкідливі програми, помилки та видаліть кеш. Вбудовані помічники в смартфон позбавлять вас зайвих даних і допоможуть переконатися, що ваш телефон у безпеці.

Іноді буває так, що дзвінок до вас не доходить, а потім з'являється у списку сповіщень. Це може бути пов'язано з тим, що: або користувач у вас у чорному списку і його одразу скидає, або у вас стоїть режим «не турбувати», тому всі спроби додзвонитися блокуються.

Якщо хочете приймати дзвінки в режимі «Не турбувати», додайте обрані контакти, які зможуть дзвонити.

Не можуть телефонувати будь-які користувачі: це може бути пов'язане з додатком, що ви використовували, а не тільки зі зв'язком, іноді вони блокують дзвінки.

Можливо, ви не можете прийняти дзвінок через слабкий сигнал мережі. Поділ у лівому верхньому куті, які вказують на якість прийому, зверніть увагу на покриття мережею. Також помилка може бути пов'язана не зі слабким сигналом, а з вашою сім-картою – іноді вони потребують оновлення, оскільки чіп стирається.

Достатньо оновити його у магазині вашого оператора. Це займає не більше півгодини, але свій номер та контакти ви зберігаєте.

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