Иногда бывает так, что звонок до вас не доходит, а затем появляется пропущенный в списке уведомлений, этому тоже есть объяснение.

Причины, по которым не получается принять звонок, могут зависеть от самых разных обстоятельств. Дело в том, что ошибки со связью или с самим смартфоном определить сразу не так просто. Поэтому важно знать, как обращаться со смартфоном, если звонки не проходят.

Сначала нужно включить и выключить режим полета на телефоне, что как бы поможет перезагрузить связь. Это очень схоже с извлечением сим-карты, но быстрее и проще. Откройте окно уведомлений, выберете данный режим, включите и выключите его через несколько секунд. Это перезапустит вашу связь.

Если же это не работает, проверьте телефон на вредоносные приложения, ошибки и удалите кэш. Встроенные помощники в смартфон избавят вас от лишних данных и помогут убедиться, что ваш телефон в безопасности.

Иногда бывает так, что звонок до вас не доходит, а затем появляется пропущенный в списке уведомлений. Это может быть связано с тем, что: либо пользователь у вас в черном списке и его сразу сбрасывает, либо же у вас стоит режим «не беспокоить», поэтому все попытки дозвониться блокируются.

Если хотите принимать звонки в режиме «Не беспокоить», добавьте избранные контакты, которые смогут вам звонить.

Не могут дозвониться на телефон любые пользователи: это может быть связано с приложением, что вы использовали, а не только со связью, иногда они блокируют вызовы.

Возможно, вы не можете принять звонок из-за слабого сигнала сети. Деления в левом верхнем углу, которые указывают на качество приёма, обратите внимание на покрытие сетью. Также ошибка может быть связана не со слабым сигналом, а с вашей сим-картой – иногда они нуждаются в обновлении, поскольку чип стирается.

Достаточно обновить его в магазине вашего оператора. Это занимает не более получаса, но свой номер и контакты вы сохраняете.

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