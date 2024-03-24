Не варто очікувати на знецінення державної валюти, але курс долара в будь-якому випадку зміниться.

Курс валют останнім часом змінюється та не радую українців. До кінця березня в Україні очікуються коливання курсу валют, які залежатимуть від кількох чинників, включаючи позицію США стосовно фінансової допомоги Україні та ситуацію з блокадою на кордоні з Польщею.

У банках долар можна купити за 38,8 гривень, а продати — за 39,2 гривень, євро коштує 42,2-42,9 гривень відповідно. Щодо готівкового курсу, то долар коливається в межах 39,1-39,3 гривні, а євро — в межах від 42,4 до 42,9 гривні.

За словами керівника служби продажу казначейських продуктів Юрія Крохмаля, не варто очікувати знецінення державної валюти. Юрій Крохмаль вважає, що Нацбанк зможе задовольнити попит на іноземну валюту серед українців.

Згідно з прогнозами експерта, курс валют на міжбанку продовжуватиме триматися в межах 38–39 гривень за долар з невеликими коливаннями.

Водночас експерт та керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Олександр Паращій вважає, що НБУ поступово рухає курс гривні до рівня, який закладався як середньорічний — 39 гривень за долар.

Згідно з його прогнозом, в найближчий тиждень-два курс долара в Україні досягне 38,3–38,5 гривень з подальшим зростанням до 39 гривень за долар. Поки він не прогнозує збільшення 1 долара до 40 гривень.

Джерело: РБК України.

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