Не стоит ожидать обесценивания государственной валюты, но курс доллара в любом случае изменится.

Курс валют в последнее время меняется и не радую украинцев. До конца марта в Украине ожидаются колебания курса валют, которые будут зависеть от нескольких факторов, включая позицию США по финансовой помощи Украине и ситуацию с блокадой на границе с Польшей.

В банках доллар можно купить за 38,8 гривен, а продать за 39,2 гривен, евро стоит 42,2-42,9 гривен соответственно. Что касается наличного курса, то доллар колеблется в пределах 39,1-39,3 гривны, а евро – в пределах от 42,4 до 42,9 гривны.

По словам руководителя службы продаж казначейских продуктов Юрия Крохмаля, не стоит ожидать обесценивания государственной валюты. Юрий Крохмаль считает, что Нацбанк сможет удовлетворить спрос на иностранную валюту среди украинцев.

Согласно прогнозам эксперта, курс валют на межбанке будет продолжать удерживаться в пределах 38–39 гривен за доллар с небольшими колебаниями.

В то же время, эксперт и руководитель аналитического департамента инвесткомпании Александр Паращий считает, что НБУ постепенно двигает курс гривны к уровню, который закладывался как среднегодовой — 39 гривен за доллар.

Согласно его прогнозу, в ближайшую неделю-две курс доллара в Украине достигнет 38,3–38,5 гривен с последующим ростом до 39 гривен за доллар. Пока он не прогнозирует увеличения 1 доллара до 40 гривен.

Источник: РБК України.

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