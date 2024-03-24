Різноманітні штрафи існують в Україні. Багато власників собак не володіють достатніми знаннями про правила вигулу своїх улюбленців, що може мати серйозні наслідки. За багато порушень українцям можуть виписати штрафи.

За порушення правил тримання собак і котів власник тварини несе адміністративну відповідальність за статтею 154 КУпАП, яка передбачає попередження або накладення штрафу від 1-го до 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правила вигулу собак вимагають, щоб господар мав не менше 14 років, собака повинна бути в наморднику та на повідку, а прогулянки здійснювалися лише у відведених для цього місцях. Також важливо зареєструвати домашнього улюбленця незалежно від його породи, якщо йому виповнилося два місяці.

Власникам заборонено вносити тварин до громадських місць, таких як заклади харчування, магазини чи кінотеатри, за винятком спеціалізованих закладів для тварин та супроводу собак-поводирів.

Також власників закликають контролювати своїх улюбленців під час прогулянок та утримувати їх подалі від рослин у громадських місцях.

Українців, які не виконують ці правила та не прибирають за своїми тваринами, чекають штрафи згідно із законодавством. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суми штрафів можуть становити від 340 до 1360 гривень.

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