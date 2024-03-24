В Україні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало реформу автобусних пасажирських перевезень.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України представило реформу автобусних пасажирських перевезень, яка зачепить мільйони користувачів цих послуг. Нововведення включають електронні черги та створення єдиного онлайн-порталу для пасажирів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства на офіційній сторінці в Facebook.

"Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави...Перший крок – цифровізація сервісів та послуг, а також змін до нормативно-правової бази", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Основні зміни включають:

Створення єдиного онлайн-порталу для пасажирів та перевізників https://autobus.gov.ua/, де пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток.

Запуск системи єЧерги для автобусів https://echerha.gov.ua/, яка дозволить автоматично перевіряти дозвільні документи та уникати нелегальних перевезень.

Онлайн-кабінет для перевізників для відкриття міжнародних маршрутів.

Оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку, включаючи зміни до профільного 75 Наказу Міністерства.

Ці кроки спрямовані на покращення якості та доступності автобусних перевезень для українців.

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