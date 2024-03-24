Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України представило реформу автобусних пасажирських перевезень, яка зачепить мільйони користувачів цих послуг. Нововведення включають електронні черги та створення єдиного онлайн-порталу для пасажирів.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства на офіційній сторінці в Facebook.
"Реформа, яку ми запускаємо сьогодні – в першу чергу про якісний сервіс, прогнозованість у перевезеннях та чесність до пасажира і держави...Перший крок – цифровізація сервісів та послуг, а також змін до нормативно-правової бази", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Основні зміни включають:
- Створення єдиного онлайн-порталу для пасажирів та перевізників https://autobus.gov.ua/, де пасажири зможуть перевірити легальність маршруту, розклад руху, перевізника та купити квиток.
- Запуск системи єЧерги для автобусів https://echerha.gov.ua/, яка дозволить автоматично перевіряти дозвільні документи та уникати нелегальних перевезень.
- Онлайн-кабінет для перевізників для відкриття міжнародних маршрутів.
- Оновлення правил перевезень та спрощення доступу до ринку, включаючи зміни до профільного 75 Наказу Міністерства.
Ці кроки спрямовані на покращення якості та доступності автобусних перевезень для українців.
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