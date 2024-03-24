Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины представило реформу автобусных пассажирских перевозок, которая затронет миллионы пользователей этих услуг. Нововведения включают в себя электронные очереди и создание единого онлайн-портала для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства на официальной странице в Facebook .

"Реформа, которую мы запускаем сегодня – в первую очередь о качественном сервисе, прогнозируемости в перевозках и честности к пассажиру и государству... Первый шаг – цифровизация сервисов и услуг, а также изменений в нормативно-правовую базу", – заявил вице-премьер министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Основные изменения включают:

Создание единого онлайн-портала для пассажиров и перевозчиков https://autobus.gov.ua/ , где пассажиры смогут проверить легальность маршрута, расписание движения, перевозчика и купить билет.

Запуск системы есть Очереди для автобусов https://echerha.gov.ua/ , которая позволит автоматически проверять разрешительные документы и избегать нелегальных перевозок.

Онлайн кабинет для перевозчиков для открытия международных маршрутов.

Обновление правил перевозок и упрощение доступа к рынку, включая изменения в профильный 75 Приказ Министерства.

Эти шаги направлены на улучшение качества и доступности автобусных перевозок для украинцев.

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