На хабарі у $600 тисяч затримано підприємця та колишнього директора Міноборони України

Так, під час передачі хабаря поліцейські Київської області затримали двох осіб.

Як повідомив відділ комунікації поліції Київської області, за даними слідства один із зловмисників зі спільником вимагали хабар від представника комерційної структури.

Повідомляється, що зловмисники хотіли отримати у користування земельну ділянку, площею 35 гектарів, що знаходиться в користуванні ДП Міноборони України.

Зловмисники - директор приватного підприємства та колишній керівник державного підприємства Міноборони України, що був посередником.

Слідчі затримали чоловіків згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їх спіймали на отриманні хабаря у розмірі 600 тисяч доларів - 320 тисяч доларів були готівкою, а також право власності на сім квартир на суму у 280 тисяч доларів.

У фігурантів вилучили гроші, документи на квартири та телефони. Були проведені обшуки за місцями їх проживання.

Вирішується питання щодо повідомлення директору та ексдиректору про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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За даними детективів, компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн.

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