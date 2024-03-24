На взятке в $600 тысяч задержан предприниматель и бывший директор Минобороны Украины

Так, во время передачи взятки полицейские в Киевской области задержали двух человек.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, по данным следствия, один из злоумышленников с сообщником требовали взятку от представителя коммерческой структуры.

Сообщается, что злоумышленники хотели получить в пользование земельный участок площадью 35 гектаров, который находится в пользовании ГП Минобороны Украины.

Злоумышленники – директор частного предприятия и бывший руководитель государственного предприятия Минобороны Украины, бывший посредником.

Следователи задержали мужчин согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Их поймали на получении взятки в размере 600 тысяч долларов – 320 тысяч долларов были наличными, а также право собственности на семь квартир на сумму в 280 тысяч долларов.

У фигурантов изъяли деньги, документы на квартиры и телефоны. Были проведены обыски по местам их обитания.

Решается вопрос уведомления директора и эксдиректора о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, и ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харьковской области разоблачена попытка одной из строительных компаний растратить более 20 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для создания фортификационных объектов.

По данным детективов, компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 млн. грн.

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