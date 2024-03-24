Озвучено тарифи для населення, які в рази подорожчають для мільйонів українців.

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів, але не на всі. Тому тарифи на комунальні послуги не стоять на місці. Українцям доведеться витрачати більше на частину комунальних послуг вже з 1 квітня 2024 року. Озвучено тарифи для населення, які в рази подорожчали.

Залишиться незмінною вартість газу. Оскільки майже все населення користується послугами "Нафтогазу", то для більшості актуальним тарифом буде 7,96 грн/кубометр. Причому ті клієнти компанії, які вчасно платять за послугу та роблять це онлайн, можуть заощадити, отримавши невелику знижку.

Щодо українців, яким постачають "блакитне паливо" інші підприємства, то їм теж не варто чекати подорожчання. Тариф залишиться на рівні березня 2024 року.

В багатьох містах очікується збільшення тарифу на воду у середньому на 28%. Рівень підвищення вартості водопостачання та водовідведення буде визначатися конкретними водоканалами, тому в різних регіонах ці тарифи будуть відрізнятися.

Однак, існує ймовірність перегляду тарифу на газ з травня або червня. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив про наявність у нього інсайдерської інформації, згідно з якою тариф на газ може значно зроснути найближчими місяцями.

Тарифи електроенергії для населення з 1 квітня залишиться незмінною і складатиме 2,64 грн за 1 кВт*год.

Джерело: Телеграф.

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