Озвучены тарифы для населения, которые в разы подорожают для миллионов украинцев.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов, но не все. Потому тарифы на коммунальные услуги не стоят на месте. Украинцам придется тратить больше на часть коммунальных услуг уже с 1 апреля 2024 года. Озвучены тарифы для населения, которые в разы подорожали.

Остается неизменной стоимость газа. Поскольку почти все население пользуется услугами "Нафтогаза", то для большинства актуальным тарифом будет 7,96 грн/кубометр. Причем клиенты компании, которые вовремя платят за услугу и делают это онлайн, могут сэкономить, получив небольшую скидку.

Что касается украинцев, которым снабжают "голубое топливо" другие предприятия, то им тоже не стоит ждать подорожания. Тариф остается на уровне марта 2024 года.

Во многих городах ожидается увеличение тарифа на воду в среднем на 28%. Уровень повышения стоимости водоснабжения и водоотвода будет определяться конкретными водоканалами, поэтому в разных регионах эти тарифы будут отличаться.

Однако существует вероятность пересмотра тарифа на газ с мая или июня. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил о наличии у него инсайдерской информации, согласно которой тариф на газ может значительно вырастить в ближайшие месяцы.

Тарифы электроэнергии для населения с 1 апреля останется неизменным и составит 2,64 грн за 1 кВт*ч.

Источник: Телеграф.

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