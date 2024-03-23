"ПриватБанк" останнім часом розчаровує своїх клієнтів. Більшість скаржаться на блокування своїх банківських карток без попередження від банку та пояснення причини. Але виникають й інші проблеми. Нещодавно клієнтка розповіла, що не змогла оновити дані в особистому кабінеті "Приват24". Про це він розповів на сайті Мінфін.
Клієнтка поділилася, що в додатку "Приват24" їй прислали форму для актуалізації даних, коли жінці виповнилось 45 років. Вона сфотографувала свої документи, заповнила форму та відправила на перевірку. Але клієнтці відмовили в актуалізації, тому що адреса реестрації не співпадала з адресою, яка є в базі "ПриваБанк". Вдруге клієнтка "ПриватБанк" отримала відмов3, тому що у фото з документами були дуже великі поля.
Тоді клієнтка "ПриватБанк" пішла у відділення, де менеджер ще раз її сфотографувала. Крім того жінка заповнила форму актуалізації даних. Нзважаючи на це, вона знову отримала відмову через неспівпадіння з адресою реєстрації.
В "ПриватБанк" пояснили, що якщо при введенні даних під час актуалізації вказати адресу реєстрації відмінну від тої, що вказана в паспорті, фото якого було прикріплено, актуалізація не буде коректною. Для успішної актуалізації даних – необхідно вказувати актуальні та коректні дані, які збігаються з даними в паспорті.
Останні новини України:
Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.
Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.
Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.