Клієнтка поділилася, що у додатку "Приват24" їй надіслали форму для актуалізації даних, коли жінці виповнилося 45 років, але нічого не вийшло після трьох спроб.

"ПриватБанк" останнім часом розчаровує своїх клієнтів. Більшість скаржаться на блокування своїх банківських карток без попередження від банку та пояснення причини. Але виникають й інші проблеми. Нещодавно клієнтка розповіла, що не змогла оновити дані в особистому кабінеті "Приват24". Про це він розповів на сайті Мінфін.

Клієнтка поділилася, що в додатку "Приват24" їй прислали форму для актуалізації даних, коли жінці виповнилось 45 років. Вона сфотографувала свої документи, заповнила форму та відправила на перевірку. Але клієнтці відмовили в актуалізації, тому що адреса реестрації не співпадала з адресою, яка є в базі "ПриваБанк". Вдруге клієнтка "ПриватБанк" отримала відмов3, тому що у фото з документами були дуже великі поля.

Тоді клієнтка "ПриватБанк" пішла у відділення, де менеджер ще раз її сфотографувала. Крім того жінка заповнила форму актуалізації даних. Нзважаючи на це, вона знову отримала відмову через неспівпадіння з адресою реєстрації.

В "ПриватБанк" пояснили, що якщо при введенні даних під час актуалізації вказати адресу реєстрації відмінну від тої, що вказана в паспорті, фото якого було прикріплено, актуалізація не буде коректною. Для успішної актуалізації даних – необхідно вказувати актуальні та коректні дані, які збігаються з даними в паспорті.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.