Клиентка поделилась, что в приложении "Приват24" ей прислали форму для актуализации данных, когда женщине исполнилось 45 лет, но ничено не получилось после трех попыток.

"ПриватБанк" в последнее время разочаровывает своих клиентов. Большинство жалуются на блокирование своих банковских карт без предупреждения от банка и объяснения причин. Но возникают и другие проблемы. Недавно клиентка рассказала, что не смогла обновить данные в личном кабинете Приват24. Об этом он рассказал на сайте Минфина.

Клиентка поделилась, что в приложении "Приват24" ей прислали форму для актуализации данных, когда женщине исполнилось 45 лет. Она сфотографировала свои документы, заполнила форму и отправила на проверку. Но клиентке отказали в актуализации, потому что адрес регистрации не совпадал с адресом, который есть в базе "ПриваБанк". Второй раз клиентка "ПриватБанк" получила отказ3, потому что в фото с документами были очень большие поля.

Тогда клиентка "ПриватБанк" ушла в отделение, где менеджер снова ее сфотографировала. Кроме того, женщина заполнила форму актуализации данных. Несмотря на это, она снова получила отказ из-за несовпадения с адресом регистрации.

В "ПриватБанк" объяснили, что если при вводе данных при актуализации указать адрес регистрации отличный от того, что указан в паспорте, фото которого было прикреплено, актуализация не будет корректной. Для успешной актуализации данных необходимо указывать актуальные и корректные данные, совпадающие с данными в паспорте.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.